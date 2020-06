14 juillet : la Patrouille de France en plein entraînement pour le défilé

Durant le confinement, la Patrouille de France n'a pas volé, mais chacun de leur côté, les pilotes ont continué leur préparation physique et mentale. Ils sont, en effet, habitués à faire au moins dix vols par semaine pour maintenir leur niveau. Pour le défilé du 14 juillet, la sécurité est le maître-mot. Les Alpha Jet ont donc été préparés et inspectés pour cette reprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.