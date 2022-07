14 juillet : le retour des feux d’artifice

Si les feux d'artifice ont été annulés cette année dans certaines communes à cause des risques d'incendies, ils pourront être tirés à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Angers. A chaque fois, la magie opère. Les illuminations se reflètent sur les visages des grands et des petits. Après deux ans sans feux d'artifice, le plaisir de retrouver ce spectacle impressionnant à ciel ouvert est total. Des feux d'artifice de retour, et des professionnels très demandés par les communes. Dans une entreprise pyrotechnique, le carnet de commandes déborde. Cette année, tous les employés ont été réquisitionnés, week-end compris. Il faut charger les camions avec le matériel de mise à feu et organiser les tournées. En effet, tout doit être fin prêt pour le 14 juillet. Les artifices arrivent directement dans les mairies, acheminés par un autre moyen de transport. Ils sont installés le jour même sur un site sécurisé par les pompiers, pour prévenir tout départ de feu avec des artifices plus puissants. La suite est affaire de patience. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Roth