14-Juillet : les derniers réglages du défilé sur les Champs-Élysées

Ce lundi matin, c’était séance photo sur les Champs-Élysées. Participer au 14-Juillet, c’est une occasion rare, voire unique. Alors beaucoup de soldats profitent de quelques secondes de liberté pour s’offrir un souvenir avant la répétition. Mais très vite, la discipline militaire reprend le dessus. Les troupes se mettent en place, car tout doit être impeccable au millimètre. Ses troupes au garde-à-vous, le général de brigade Alain Boullet fait un dernier rappel. Il dirige l’École des sous-officiers de l’armée de l’air et de l’espace. Après 40 ans sous l’uniforme, c’est son premier défilé. Pour les troupes à pied, cette répétition est la dernière sur les Champs-Élysées. Et à 6h du matin, il y a quelques rares spectateurs. "Il n'y a quasiment personne. C'est une avant-première, on a l'impression d'être des VIP", confie d'ailleurs l'un d'entre eux. Mais les plus impressionnés, ce sont peut-être les militaires eux-mêmes. Ce mercredi 14 juillet, ils seront 5 000 à descendre l’avenue sur terre et dans les airs.