14-Juillet : les moments forts du défilé en images

Les musiciens se donnent à fond et les chanteurs dansent. Cette année 2021, la fin du défilé du 14-Juillet est un concert. Un choix plutôt original pour un défilé qui a pourtant retrouvé sa forme traditionnelle : le retour sur les Champs-Élysées inauguré par la Patrouille de France. En 2020, les militaires n'avaient pu marcher que sur la place de la Concorde. Cette année, ils ont, comme avant, descendu toute l'avenue. Les avions d'abord avec 73 appareils qui défilent dans les airs presque collés les uns aux autres. Il y a entre cinq et dix mètres maximum d'écart entre chaque avion à plus 550 km/h. Un Canadair est aussi à l'honneur. C'est le symbole pour ce défilé d'un hommage appuyé aux secouristes, héros du quotidien. Inédit aussi, pour la première fois, des policiers municipaux, ceux de la ville de Nice, participent au défilé. C'est un hommage à leur engagement il y a cinq ans lors de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Autres secouristes à l'honneur : les militaires de la Sécurité civile, eux aussi déployés après la tempête Alex.