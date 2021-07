14-Juillet : les spectateurs enthousiastes malgré la pluie et les mesures sanitaires

C'est une heure matinale où il n'y a encore presque personne ni sur l'avenue ni derrière les barrières, mais avec une bonne raison d'être là très tôt. Équipés pour être repérés dans la foule par les héros du jour, ils veulent voir leur mari ou leur petit-fils. Les spectateurs sont des privilégiés cette année. Pas d'invitation, mais une jauge théorique avec un peu plus de 1 000 personnes autorisées le long des Champs-Élysées et un pass sanitaire obligatoire. En attendant le défilé, le spectacle est sur la scène : un élève officier et une demande en mariage bien particulière. Dans le ciel, c'est comme chaque année, la Patrouille de France lance le défilé. "C'est beau, c'est super sympa de voir ça même s'il pleut" ; "On est très fier et heureux d'être là. C'est un soutien de nos troupes", affirme le public. Ceci n'est pas seulement un spectacle, c'est aussi mettre en avant les valeurs du pays. Un 14-Juillet très parisien, familial et sans touriste, attendu l'an prochain avec le soleil et sans restriction sanitaire.