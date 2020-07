14 juillet : petit tour dans les archives des défilés qui n'ont pas respecté la tradition

Coronavirus oblige, les célébrations du 14 juillet s'annoncent inhabituelles cette année. Mais dans l'histoire de la fête nationale, les défilés n'ont pas toujours eu lieu sur les Champs-Élysées. L'un d'eux a même a été organisé dans la nuit avec François Mitterrand en 1982. Découvrez en images ces défilés exceptionnels dont celui de l'hippodrome de Longchamp en 1907, de la Bastille en 1945 et 1974 ou encore le vol du soldat du futur en 2019.