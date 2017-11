La 145ème vente des Hospices de Beaune se prépare

Ludivine Griveau est régisseur au domaine des Hospices de Beaune. Elle gère la plus célèbre vente de charité au monde. Chaque année, cet événement attire plus de 150 000 visiteurs et négociants. Pour obtenir des vins d'excellence, son exigence commence au pied des vignes. Les recettes récoltées lors de cette vente aux enchères seront reversées à l'hôpital de Beaune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.