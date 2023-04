15 ans après, toujours bienvenue chez Les Ch'tis !

Quand on est à Bergues et que l’on croise le facteur, on a envie de lui dire "Salut Biloute". Depuis quinze ans, la petite ville du Nord voit passer les touristes qui reviennent sur les lieux du tournage. On a même créé le "Ch’tis tour". Beaucoup de façades de maisons de la commune de Bergues ont servi de décor. Certaines scènes du film sont véridiques. C’en est par exemple pour celle du pont où Dany Boon et Kad Merad font pipi dans l’eau. Ils ont bu beaucoup de bière avant. "Bienvenue chez les Ch’tis" fait aussi vivre toute la ville, que ce soient les restaurants, les bars ou l’office du tourisme. Et en guise de cadeau d’anniversaire, Dany Boon a envoyé une petite vidéo. "Le fait d’avoir mis ma région en valeur, (…) Mes parents m’ont éduqué dans ce souci des autres, et c’est ce que dégage le film", dit-il dans la brève vidéo. À Saint-Tropez, ils ont les gendarmes, à Bergues, on a les Ch’tis. Rire ensemble par les temps qui courent est très conseillé. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire