15 août, le grand pardon breton

Sur la pointe de Penmarch (Finistère), ils sont des centaines, venus assister à la bénédiction de la mer, honorer la mémoire des naufragés. "En fait, c'est une bénédiction des hommes qui naviguent sur la mer", affirme le père Armand Guézingar, curé de Penmarch. En ce 15 août, le pardon de Notre-Dame-de-la-Joie est un moment solennel, mais n'en reste pas moins festif. Pour la procession, les bannières brodées, célébrant les saints, sortent de la chapelle. Comme le veut la coutume, certains fidèles ont revêtu, avec fierté, les vêtements traditionnels bretons. Et nombreux sont les touristes à se laisser porter par cette tradition bretonne. Les locaux aussi sont sensibles à ces célébrations. "On est toujours ému quand on peut assister à une célébration, même si on est n'est pas croyant, il y a toujours quand même une foi qui est là, et une présence", dit une riveraine. Une fête qui fait sens dans ce village breton rythmé par la pêche, la matinée se termine par une messe face à l'océan. En ce 15 août, des dizaines de pardons sont célébrés en Bretagne. TF1 | Reportage J. Jeunemaître P.F.