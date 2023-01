150 camions par jour dans mon quartier !

Il faut savoir éviter les camions pour récupérer son enfant dans une école de Marseille. Toute la journée, un défilé incessant de semi-remorques passe devant l'établissement. Selon les parents, c'est très dangereux parce qu'il y a des poids lourds qui passent durant les heures de l'école. Ces camions alimentent l'une des plus grandes décharges de la région. Au total, 250 000 tonnes de déchets y sont stockées chaque année. Or, le seul moyen d'y accéder pour les poids lourds, c'est de traverser un quartier résidentiel. Les habitants sont excédés. En 2015, une lettre de la ministre de l’Écologie de l'époque ordonnait à la préfecture de fermer la décharge ou d'en limiter les activités. Depuis huit ans, pourtant, la préfecture joue les prolongations. À la tête du combat, la maire des 15e et 16e arrondissements. Elle réclame un nouvel itinéraire pour les camions. Le gestionnaire du site assure que la solution d'un tracé alternatif est à l'étude. Le site de la décharge, lui, devrait fermer ses portes en mars 2023 si aucune prolongation n'est à nouveau accordée d'ici là. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara, S. Fargeot