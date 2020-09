150ème anniversaire de la République : le discours d'Emmanuel Macron au Panthéon

Le 4 septembre 1870, le député Léon Gambetta a proclamé la République à l'Hôtel de Ville de Paris. À l'occasion de cet anniversaire, Emmanuel Macron a rappelé les valeurs de la République en insistant sur la laïcité et la liberté d'expression. Étant critiqué sur la sécurité, il a envoyé un message de fermeté à ceux qui s'en prennent aux élus et aux forces de l'ordre. Le chef de l'Etat a aussi annoncé un projet de loi pour lutter contre le séparatisme dès cet automne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.