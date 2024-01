16 ans après avoir été licenciés, ils doivent rembourser des indemnités

Dans cette pochette, Gérard Fafin accumule plusieurs années de calvaire. Quinze ans après son licenciement, la justice lui réclame le remboursement de ses indemnités : 5 000 euros. Son compte bancaire vient d’être saisi. "On avait un peu d’argent de côté, donc ça, c’est parti", raconte-t-il. Et ce n’est pas tout. Faire des emprunts, puiser dans ses économies… comme Gérard, onze autres anciens salariés sont dans la même situation. L’histoire commence en 2008. Lebrun, une société d’électricité, fait faillite. Une fois licenciés, les employés doivent attendre deux ans pour obtenir des indemnités. En 2022, la cour d’appel de Rouen invalide les licenciements pour irrégularité de procédure. J’ai l’impression qu’on m’a volé mon licenciement. "On a eu beaucoup de mal à avoir les droits qui vont avec et maintenant, on nous les réclame, donc double peine", confie un autre retraité et ancien salarié. Aujourd’hui, leur avocate est injoignable. Plus de nouvelles depuis un an, selon Gérard. L’affaire a été portée devant la Cour de cassation. Gérard garde espoir. En attendant, il continue de rembourser. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon