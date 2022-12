165 habitants gagnent ensemble 143 millions

Le téléphone de Win Van Broekhoven ne cesse de sonner depuis ce jeudi matin. Dans son bureau de tabac, à Olmen, il y a d’ailleurs plus de journalistes que de clients. En effet, la nouvelle est extraordinaire. C’est ici que les bons numéros ont été cochés, exactement comme dans un rêve éveillé. C’est justement l’initiative du buraliste. Il a invité tous ses clients à s’unir en misant quinze euros pour multiplier les chances de gagner. Un choix qui a payé puisque 165 clients ont participé et vont se partager les 143 millions d’euros. Cela fait 880 000 euros chacun. Un calcul qui laisse ceux qui n’ont pas joué un peu désabusés. "Malheureusement, je ne fais pas partie des gagnants, parce que je ne joue jamais. Mais peut-être que maintenant, je vais le faire", affirme l’un d’entre eux. Si les gagnants resteront anonymes, pour l’ensemble de cette petite commune belge de 3 000 habitants, c’est une grande joie. C’est notamment le cas pour Robbie Convens, la bijoutière. Elle nous confie : "Très heureuse pour le village. Et pour tout le monde : joyeuses fêtes !". TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier