17 000 personnes pour la Percée du vin jaune

Adoré comme un Saint, attendu pendant sept années, et béni par la foule, un nouveau millésime est accueilli comme une rockstar par 17 000 personnes. "C'est festif, c'est magnifique" ; "Ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble, c'est un moment convivial", lancent des participants. Et c'est le moment qu'ils attendent tous, la Percée du vin jaune. En effet, 228 litres l'or liquide du Jura, que la foule en communion se partage. Le vin jaune est issu du cépage emblématique du Jura, le Savagnin. Il est le fruit d'une vinification unique. Ici, les amateurs de l'or du Jura attendent patiemment leur tour pour aller à la rencontre des producteurs. "C'est une belle fête du terroir. La convivialité, c'est très bien" ; "Super ambiance avec tout le monde, et les gens qui sont souriants au caveau, qui explique aussi leur vin", lancent certaines. Le viticulteur donne même des conseils pour marier le vin jaune à vos plats. "On peut partir sur des choses un peu plus exotiques, avec des colombos, du curry", explique-t-il. C'est un vin au goût subtil. Selon les connaisseurs, il offre un bouquet de pas moins de 350 arômes. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, S. Thizy