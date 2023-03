17 caméras pour 500 habitants

Si vous n'aimez pas être filmé, évitez ce petit village. La mairie y a installé des caméras quasiment partout. Cela peut paraître excessif, mais ici, on craint beaucoup les cambrioleurs. Avec 17 caméras pour moins de 500 habitants, Arrancy-sur-Crusnes est le village le plus surveillé de la Meuse. Les cinq entrées du village sont vidéo-protégées. Caméras, lecteur de plaques d'immatriculation, le système a coûté 60 000 euros. La situation frontalière de la commune fait qu'elle est très exposée. Pour la gendarmerie, 17 caméras, ce n'est pas trop. Elles protègent aussi les villages voisins. Désormais, la mode est lancée, dans les villages aux alentours, on veut aussi s'équiper de caméras. Près de 800 caméras sont installées dans la Meuse, un chiffre qui pourrait grimper pour décourager les voleurs, et réduire les incivilités. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse