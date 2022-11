17 °C dans ces bâtiments publics

Ambiance chaleureuse à la mairie, mais ressentie à 17 degrés. La sobriété énergétique, un sujet que les employés maîtrisent sur le bout des doigts : "Ce qui fragilise sur la journée, ce sont les bouts de doigts bien glacés sur le clavier". Le thermostat a été baissé de deux degrés. L'écharpe tricolore ne suffisait plus : "On a ressorti les vieilles polaires qui traînaient au cas où". Objectif : économiser 300 000 euros car la facture d'énergie devrait doubler cette année. "Si on ne change rien, on ne peut pas payer la facture et on ne peut pas juste payer l'électricité et dire je ferme tel bâtiment je supprime la cantine scolaire", explique Stéphanie Von Euw, maire de Pontoise (Val-d'Oise). Un effort jusque dans les combles avec des chantiers d'isolation dans cinq bâtiments municipaux. Dehors, l'éclairage public s'éteint désormais à 1h30 du matin et que des LED pour les décorations de Noël. "Nous-mêmes, nous faisons des économies. Je pense que c'est important que les municipalités montrent l'exemple en faisant elles-mêmes des économies", a affirmé un habitant. Des LED aussi dans le gymnase où l'on vise 14 degrés. Dans les vestiaires, plus d'eau chaude, douche froide. Pour la commune, chaque degré de chauffage en moins, ce sont 100 000 euros d'économiser. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Maloiseaux, C. Chevreton