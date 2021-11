175e anniversaire d'Auguste Escoffier : le roi des cuisiniers a tout inventé

Marie Soria, l'une des plus grandes cheffes françaises, est un disciple d'Auguste Escoffier. Près de 100 ans après sa mort, l'esprit de cet illustre cuisinier des années folles plane encore dans les cuisines les plus réputées de l'Hexagone. Pour cause, il a fait la révolution, à commencer par l'organisation de la cuisine elle-même. Avant lui, tout le monde faisait tout. Auguste Escoffier a également détaillé plus de 5 000 recettes dans son célèbre guide culinaire, la bible des cuisiniers. La Bibliothèque nationale de France numérise l'ensemble des écrits d'Auguste Escoffier. Tous les amateurs de par le monde auront désormais accès à ce trésor en quelques clics sur Internet. C'est exactement ce dont rêvait le grand chef, selon son arrière petit-fils Michel Escoffier. Des recettes de bonheur diffusées notamment à travers une trentaine de livres. Avec l'avènement du télégraphe, Auguste Escoffier a inventé les dîners d’Épicure, un menu du terroir servi le même jour à la même heure, d'un bout à l'autre de la Terre. Ce dîner a été ressuscité par ses disciples en sa mémoire. TF1 | Reportage A.M Blanchet-Bouchet, S. Maloiseaux, G. Vuitton