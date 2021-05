19 mai : les restaurateurs parfois autorisés à s'étaler sur le trottoir

À moins d'une semaine de l'ouverture, Philippe et Christophe se réorganisent. La mairie de Pau (Pyrénées-Atlantiques), vient de les autoriser à étendre la terrasse de leur brasserie. En respectant la jauge de 50%, ils gagnent 30 places supplémentaires. Ils pourront donc accueillir 90 clients en terrasse dès le 19 mai. La mairie les exonère également de la redevance d'occupation jusqu'au 30 juin. "Ce n'est pas négligeable vu la conjoncture. Cet agrandissement de la terrasse est une bouffée d'oxygène", affirme Christophe Humbert. Dans les Landes, en revanche, Alexandre Ricaud a fait ses calculs et rouvrir ne sera pas rentable. Avec la jauge imposée, il ne pourrait servir que 20 clients et il est impossible d'étendre sa terrasse, installée dans un patio. Pourtant, il était prêt et a dû annuler toutes ses commandes et ses réservations. "On n'ouvre pas un restaurant comme on ouvre une voiture", confie-t-il. Dernier changement en date, les terrasses de moins de dix tables échapperont finalement à la jauge de 50% à condition d'installer des séparations entre les tables.