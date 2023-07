1963, l'été de Sheila

Sheila enchaînait déjà les tubes dès ses débuts en 1963. Il y a 60 ans, la chanteuse signait un deuxième tube estival. Ce dernier passe sur une péniche, à l’école Rock 4 You, où on accueille chaque année 1200 élèves pour apprendre à danser. Mais quel regard portent-ils sur le rock et le twist de l’époque ? Certains ont appris à danser le twist sur ce lieu. Celle que l’on surnomme à l’époque "petite fille de Français moyen" était l’une des reines des yéyés. Il y avait Sylvie Vartan, Françoise Hardy, France Gall et Sheila. L’auteur, Éric Cazalot, témoigne : "Elle va avoir un succès absolument énorme tout de suite, même si les autres en ont aussi, mais elle, ça va vraiment être très spectaculaire". Mais Sheila et les années yéyé, est-ce encore vendeur ? "Sheila, c’est un tube tous les deux mois. Les yéyés, ça continue, ça tient la distance sans problème. Parce que toutes générations confondues, eh bien, on continue à entendre", affirme Philippe Soisson, un disquaire. De 1963 jusqu’en 2023, il y a la même envie de danser. Tf1 | Reportage J. Chubilleau, L. Foesser-Eckert