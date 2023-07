1973, l'été de Stone et Charden

Certaines chansons marquent à tout jamais l’histoire d’une ville ou d’une région. C’est le cas de "Made in Normandie". Sur le marché de Pont-de-l'Arche (Eure), c’est sûr, on ne l’a pas oublié. Stone et Charden ont créé ce titre il y a 50 ans déjà. À l’époque, ces chanteurs formaient un duo heureux et populaire. Mariés de 1966 à 1974, ils ont signé une dizaine de tubes. Celui-ci est resté dans le cœur des Normands. "C’est une petite fierté de Normand. On a une chanson comme ça, célèbre, qui parle de notre si belle région", affirme une Normande. Éric Charden nous a quittés il y a neuf ans. Quant à Stone, elle se souvient très bien de leur année 1973. Elle raconte : "Un succès qui nous dépassait (...) En 1973, on a fait 300 spectacles". La chanson évoque le débarquement de Normandie en 1944. À Pont-de-l'Arche, on l’apprécie beaucoup. On dit qu’à l’époque, cette chanson a dynamisé le tourisme dans toute la région. TF1 | Reportage J. Chubilleau, V. Pierron, I. Buisson