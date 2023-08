1983, c'est bon pour le moral !

Vous connaissez forcément cette chanson. On danse dessus depuis 1983, et c'est le plus grand succès de la Compagnie Créole avec 500 000 disques vendus. Des artistes qui nous avais parlé de leur chanson il y a quelques années. Dans un restaurant antillais, nous avons testé la popularité aujourd'hui de cette chanson qui fête ses 40 ans. Son rythme, si vous souffrez du dos, cette dance n'est pas pour vous. Ici, on se souvient de ce tube diffusé sur toutes les radios à l'époque : "Ça représente mon enfance. J'avais une cassette que je mettais dans la voiture de mes parents. La Compagnie Créole était tout le temps en boucle" ; "c'est les Antillais, c'est la chaleur" ; "ça représente le soleil, la bonne humeur". La Compagnie Créole donne toujours des concerts. Et cette chanson reste l'une des plus jouées lors des mariages. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Ifergane, I. Buisson