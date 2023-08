1993 : l'été des bronzés

En 1993, une reprise remixée de la célèbre chanson du film "Les Bronzés" est produite. À Vias (Hérault) près de Béziers, on peut danser chaque jour, c'est l'une des animations. En famille, on y apprend de différentes chorégraphies et certains se lâchent comme à l'époque de Michel Blanc ou Gérard Jugnot. Dans les années 90, un autre tube indémodable séduit les Français : la "Macarena". En 1996, le disque s'est vendu à près d'un million d'exemplaires uniquement pendant l'été. Par ailleurs, Charles D. Lewis nous faisait chalouper au rythme de la soca danse, une danse des caraïbes. Ici, chacun fait ce qu'il peut. Certains sont plus motivés que d'autres. Ce jour-là, ils étaient plus de 100 vacanciers à se déhancher près de la piscine. Dans les années 2000, on a un peu perdu cette tradition des danses estivales. Certains ici le regrettent. TF1 | Reportage J. Chubilleau, K. Betun