1er avril : 1 000 blagues et défis disséminés à Montpellier

Ce jeudi matin à Montpellier, les passants ont eu un comportement étrange. Certains se sont même pris pour des cloches de Pâques. À l'occasion du 1er avril en effet, des défis ont été lancés grâce à des cartes cachées un peu partout dans la ville. "C'est fatigant, mais on s'est surpassé et grâce à l'esprit d'équipe, on a réussi", confie un des participants. "C'est drôle ! Il faut bien être de bonne humeur en ce moment", se réjouit un autre. Et si vous préférez les jeux de mots, les calembours, les blagues de Toto... vous trouverez certainement votre bonheur parmi une des 1 000 blagues accrochées un peu partout. "Quel est le fromage préféré de Brigitte Macron ? Qu'est-ce qui est bleu et qui descend ?"... il y en a pour tous les goûts. L'équipe de Let's Motiv a caché une petite surprise dans les cartes à conserver. "Il y a des graines de coquelicot à l'intérieur", dévoile Laurent Roy, directeur du magazine. Certains d'entre elles sont également vierges et chacun peut y inscrire une blague ou un défi.