1er mai : fleuristes et particuliers pourront bien vendre du muguet

Dans le jardin des Chevillard, les brins de muguet se portent bien. Ils pourront finalement être vendus samedi à la sauvette dans les rues de Carquefou (Loire-Atlantique). "C'est une bonne nouvelle. Les enfants pourront se faire un petit peu de sous", lance Jérôme Chevillard. En effet, un décret paru ce lundi matin autorise les particuliers à vendre dans la limite de rassemblement de six personnes. Enfants, Jérôme et Cécile Chevillard ont toujours vendu du muguet au 1er mai. Désormais, c'est au tour de leurs enfants, même s'ils ne sont jamais loin pour la récolte. En 2020, la traditionnelle vente de muguet a été perturbée par le premier confinement. Mais cette année, tous les signaux sont au vert pour les professionnels. "Pour nous, ça va être une bonne année. Il y a de belles fleurs et aussi une bonne quantité", se réjouit Eric Harrouet, maraîcher et producteur de muguets. A noter que cette fleur peut aussi s'acheter sur Internet. La vente des particuliers, elle, devra suivre le protocole sanitaire.