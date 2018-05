1er mai : le muguet est à l'honneur

A Cagnes-sur-Mer, les habitants se bousculent chez le fleuriste pour acheter du muguet. Celui-ci signifie beaucoup de choses pour eux. "C'est la chance, c'est le printemps, ça sent bon, c'est fin, c'est joli... C'est pour montrer qu'on pense à nos chers parents ou à nos amis", estiment-ils. Mais par dessus tout, le muguet représente un porte-bonheur pour les Français. Notons qu'il se marie dans différentes compositions florales et il y en a pour tous les budgets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.