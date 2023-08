2 000 km à vélo, le défi d'un père et sa fille

Pédaler plus de dix heures par jour, traverser 26 départements, leur aventure commence à Lyon (Rhône), à six heures du matin. Frédéric de Lanouvelle et sa fille, Mathilde, se sont lancé un défi : traverser l'Hexagone en tandem en traçant un cœur sur leur parcours. L'objectif est de récolter des fonds pour l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui vient en aide aux enfants malades. Et mieux vaut être motivés, car parfois, c'est sous la pluie qu'il faut pédaler. En arrivant dans les Dombes, sur la route des étangs, c'est le retour du ciel bleu. Ils atteignent ensuite le Bourg-en-Bresse, avant de rejoindre le Jura. Ils se préparent physiquement depuis des mois, mais question organisation, le duo se laisse porter. "Il y a des endroits où on se prend des petits hôtels ou Airbnb, il y a des endroits où nous sommes chez des habitants", explique le père. S'ils arrivent à tenir le rythme sur 2 000 kilomètres, ils feront leur entrée au livre des records pour le titre du plus grand tracé GPS à vélo en équipe. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize, S. Thizy