2 000 médecins déconventionnés, quel impact pour le patient ?

Critère incontournable pour choisir son médecin : la compétence et la convention. Une convention établie avec l'assurance-maladie qui ne convient plus à cette médecin toulousaine. Malgré la revalorisation de la consultation à 26,50 euros, plus possible de s'y retrouver. Elle n'a même pas les moyens d'embaucher une secrétaire. Résultat : comme près de 2 000 médecins sur plus de 220 000 praticiens dans l'Hexagone, elle menace de se déconventionner. Un moindre geste de l'assurance-maladie, mais un changement qui lui permettrait de pratiquer ses propres tarifs. Rembourser à hauteur de 61 centimes la consultation. Face à une telle décision, rester ou partir, ses patients sont divisés. Même dilemme dans les rues toulousaines. Difficile de se positionner, patient et médecin se connaissent bien et trouver un nouveau praticien est un vrai casse-tête. Selon les derniers chiffres de l'assurance-maladie, seuls 796 médecins toutes spécialités confondues ne sont pas conventionnés actuellement dans le pays. TF1 | Reportage S. Petit, J.V Fournis