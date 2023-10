2 100 gendarmes en plus dans nos campagnes

Une bonne nouvelle, la majorité des habitants de Juillan (Hautes-Pyrénées) sont ravis. L'arrivée d'une gendarmerie tranquillise. "Ça va beaucoup rassurer et éviter pas mal de débordements. On a besoin quand même de sécurité, même dans les petits villages", affirme une habitante. Avec la création de nouveaux lotissements, la population devrait atteindre les 5 000 habitants dans les prochaines années. Cela représente un argument de plus pour cette implantation. Dans le bourg, le dernier braquage important remonte à une dizaine d'années. Pourtant, de prime abord, cette commune est assez tranquille. La gendarmerie devrait être construite dans un an. Entre sept et onze familles vont s’installer à Juillan. De la prévention et plus de sécurité, c’est le sens de l’annonce faite par Emmanuel Macron. Près de 200 brigades vont être créées dans le pays, la moitié d’entre elles seront des brigades mobiles chargées du maintien de l’ordre lors de manifestations. Il y a aujourd’hui 3 500 brigades de gendarmerie sur le territoire. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet