2 CV : le mythe n’a pas pris une ride !

Comme un retour en arrière. Il y a embouteillage de deux deuches. Près de 3 000 2 CV ont convergé vers Plouay (Morbihan) pour le rassemblement annuel. Corinne et Patrice ne manquent pas un rendez-vous depuis quinze ans. Quand on aime, on ne compte pas les kilomètres, ni les deux deuches, Robert en a eu 48. "C'est la voiture dont je rêvais quand j'étais jeune et j'ai toujours eu ça. C'est la liberté la 2 CV", lance-t-il. Des souvenirs de jeunesse, Marie-Jo et Jean-Claude en ont plein. Un brin nostalgique de leur ancienne 2 CV. Ils se souviennent même du numéro d'immatriculation, 53 ans après. Du simple plaisir aux affaires, certains en profitent pour dénicher des pièces d'occasion. Joël recherche un compteur, mais les négociations peuvent être difficiles. Sur ces quatre jours, 15 000 visiteurs sont attendus à Plouay. Et ceux que l'on surnomme les "deux-chistes", campent sur place. C'est une pause avant de reprendre la route. La 2 CV est increvable et a encore de beaux jours devant elle. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann