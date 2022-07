2% pour le Livret A, une bonne affaire ?

C'est un coup de pouce pour le porte-monnaie des Français ou plutôt pour leur épargne. Le taux du Livret A passera de 1 à 2% dès le 1er août. "On va être riche" ; "C'est sûr que c'est un peu plus intéressant "; "C'est toujours une bonne nouvelle", se réjouissent des passants. Si la nouvelle paraît intéressante à première vue, certains d'entre vous se posent tout de même des questions sur cette hausse. "C'est peut-être pas mal, mais est-ce qu'on va quand même le sentir vu que tout augmente" ; "C'est ridicule par rapport à l'inflation" ; "C'est si peu", confient certains. Concrètement, les Français mettent en moyenne 5 500 euros sur leur Livret A. À 1%, les intérêts représentent 55 euros sur un an. À 2%, c'est le double : 110 euros. Mais avec une inflation nettement supérieure en 2022, estimée à 5,5%, soit 302 euros, il y a en réalité une perte de pouvoir d'achat de 192 euros sur cette somme. Dans l'Hexagone, huit Français sur dix possèdent un Livret A. Un placement qui devient, avec cette hausse, plus rémunérateur que les principaux produits d'assurance-vie. TF1 | Reportage C. Adriaens Allemand, O. Stammbach