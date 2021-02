20 ans de la mort de Charles Trenet : sur les traces du chanteur dans sa ville natale

Pour les Narbonnais, Charles Trenet était l'enfant du pays. Sa maison, où il avait passé ses premières années, était son lieu d'inspiration privilégié. Sa demeure est devenue un musée qui se visite comme un retour dans le passé. "C'est une maison où le chanteur et son frère étaient initiés au dessin, à l'écriture et à la musique. Il n'avait jamais voulu la vendre, car c'était la maison maternelle et sa maman était très importante à ses yeux ", raconte la guide, Mireille Franc. Jacques Pessis avait côtoyé Charles Trenet pendant 20 ans. Pour lui, toutes les rumeurs autour du poète sont fausses. Il connaît les blessures enfantines de ce dernier ainsi que les moments douloureux qui ont fait son identité. Tout cela est dans son nouveau livre. À Narbonne (Aude), l'œuvre de Charles Trenet reste bien présente. Et un autre livre parle de révolution à propos du chanteur. Passionné par ce dernier, Valentin Schmite aura bientôt 30 ans. "Trenet est révolutionnaire, car il apporte la poésie dans la chanson en général. Aujourd'hui, il est nécessaire de parler de lui car il représente la jeunesse", explique-t-il.