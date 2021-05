20 ans de la Star Academy : les confidences de la mère de Grégory Lemarchal

La Star Academy fête ses 20 ans. Une grande soirée d'anniversaire est prévue samedi pour célébrer ce concours qui a révélé plusieurs artistes. Souvenez-vous, un château comme école, des stars comme professeurs et des jeunes artistes plein de fougue, rêvant de célébrité. C'était l'émission qui a fait naître bon nombre de chansons. Grégory Lemarchal a disparu quelques années après sa victoire suite à une maladie pulmonaire redoutable, la mucoviscidose. Sa mère, Laurence Lemarchal, qui lutte encore aujourd'hui avec son association contre cette maladie, se souvient. Après quatorze ans d'actions dans les hôpitaux, une maison qui accueillera bientôt de jeunes malades et un dernier livre, Laurence remercie encore cette émission. "La Star Academy a permis de mettre un projecteur sur la maladie", a-t-elle affirmé. Une cause que tous, animateurs, élèves et professeurs de sa promotion, même 17 ans après, continuent de défendre.