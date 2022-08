20 habitants... et des milliers de Combis Volkswagen

Un bruit de moteur incomparable, un regard inoubliable et une silhouette qui n'a presque pas changé depuis 1950 : c'est le Combi Volkswagen avec depuis toujours son moteur de coccinelle. Certains modèles ont fait plusieurs fois le tour de la terre. Celui de Caroline vient des États-Unis. Lorsqu'elle est au volant, cette jeune Belge de 37 ans change d'époque. Le Combi, c'est le premier camping-car. Celui de Laurence et Philippe est équipé comme en 1972. Autre symbole du Combi, le toit qui cache une tente. La maison de vacances de Chloé et Noah depuis dix ans : "dès qu'on a envie de s'arrêter, on s'arrête à un endroit où on peut s'arrêter (...), dans un parking ou sur un camping, n'importe". Pour tous ces passionnés, c'est aussi une fierté de rénover ces véhicules mythiques. Quatre ans d'efforts pour Bruno et Patricia, sans aucun regret. Il y aura donc du bonheur ce week-end à Chérizet (Saône-et-Loire), puisque 1 800 modèles de toutes les époques et de toute l'Europe sont attendus. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux