20 km/h en centre-ville : utile ou absurde ?

À Rodez (Aveyron), il faudra bientôt avoir les yeux rivés sur le compteur et les pieds sur la pédale de frein. Les rues du cœur historique vont passer à 20 km/h. "On marchera peut-être plus vite en marche arrière" ; "ça va être très lent. À 20, ça va être difficile", lancent des automobilistes. Ici, à vélo, on dépassera bientôt les automobiles. Les Ruthénois vont devoir adopter de nouvelles habitudes de conduite. Avec cette décision, le maire espère renforcer la sécurité dans les rues du centre, étroites et très fréquentées. "Il y a plus d'accidents au cœur de ville que sur les boulevards : des personnes renversées, des personnes âgées. Il faut à un moment prendre des décisions", explique l'élu. La mesure rassure les familles et fait réagir aux terrasses des cafés. Pour une commerçante du centre-ville, la limitation de vitesse apportera plus de tranquillité. Quant à la limitation à 30 km/h, elle sera élargie et concernera une grande partie de la ville. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet