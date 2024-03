200 mobil-homes en feu : des habitants évacués cette nuit

Il ne reste plus rien ! Une centaine de caravanes et mobil-homes partie en fumée. Cette nuit, un incendie se déclare peu avant minuit dans cette entreprise. Parti d'un mobil-home, très vite, le feu se propage. Dans son jardin, Cédric n'est qu'à quelques mètres des flammes. Personne n'est à l'intérieur, mais stockées dans les caravanes, des bouteilles de gaz explosent. Environ 40 personnes sont évacuées par mesure de sécurité dans le quartier. Des débris atterrissent dans les jardins et sur les toits des voitures. Les caravanes brûlées étaient sur place en gardiennage pour l'hiver. Certains propriétaires comme Gérard et Valérie sont venus tôt ce jeudi matin. Au total, 75 pompiers ont été mobilisés toute la nuit. Le feu est maîtrisé, mais le travail n'est pas terminé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître les causes de cet incendie. La piste criminelle est envisagée par les gendarmes. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia