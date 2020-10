2020, une année à oublier ?

Malgré les éclaircis, l'atmosphère est lourde dans les allées du marché de Sérignan ce vendredi matin. Le département de l'Hérault vient en effet de passer en zone d'alerte maximale. Avec le virus et les intempéries, l'année 2020 a été catastrophique pour certains. La peur est constamment présente avec toute l'actualité du moment. Depuis quelques mois, chaque dépense est comptée. Les clients prennent juste ce qu'il faut, pas plus. Par ailleurs, le marché a un peu perdu de sa légèreté. Les commerçants ne relâchent pas leur vigilance. Le respect des mesures sanitaires est toujours en tête. "C'est une grosse pression surtout pour l'alimentaire... C'est même très très lourd", précise une commerçante. Du côté des clients, même si on ne peut plus se toucher ni s'embrasser, les échanges deviennent plus fréquentes mais s'effectuent d'une autre manière. Si au nouvel an, personne ne s'attendait à autant de choses, aujourd'hui, il faut surtout relativiser et prendre beaucoup de recul.