2021, une année exceptionnelle pour les vins de Bourgogne

De grands crus pour des ventes exceptionnelles. L’année 2021 signe une année record pour les vins de Bourgogne. Elle représente 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires, du jamais-vu pour cette région viticole. En six générations de propriétaires négociants, Albéric Bichot ne s’attendait pas à une telle reprise. Sa maison exporte deux tiers de ses bouteilles à l’étranger. Avec la reprise économique mondiale et la fin de la taxe Trump sur les vins français, les ventes ont bondi. Plus de 30% de chiffre d’affaires supplémentaire l’année dernière, et une explication : "On a eu beaucoup de chance ces dernières années en termes, au moins qualitatifs, d’avoir de très beaux millésimes. Et puis la Bourgogne offre une gamme très très large de vins". Des chardonnays et des pinots noirs… les cépages emblématiques de la Bourgogne que les clients s’arrachent au point de faire fondre les stocks. Les professionnels sont en train de tempérer cette dynamique. La récolte 2021 a été l’une des pires des 20 dernières années. Moins de raisins et un coût des transports et des matières premières, comme le verre et l’aluminium, en hausse. Le prix des bouteilles devrait donc augmenter pour les prochaines cuvées. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin