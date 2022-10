2022, l'année la plus chaude à Nice

Ce vendredi matin, les baigneurs n'ont aucun problème à rentrer dans l'eau, elle est à 22 degrés. "Elle est merveilleuse, c'est la meilleure période de l'année", confie une baigneuse. Au soleil, il fait déjà plus de 25 degrés sur la plage, une surprise pour cette famille d'Annecy (Haute-Savoie). Ces températures sont exceptionnelles même pour la Côte d'Azur. Cette année 2022 est la plus chaude à Nice (Alpes-Maritimes) depuis la création des bulletins météo. Avec ce soleil, les terrasses continuent à faire le plein. Les cartes aussi sont restées très estivales. L'automne est beau, il est chaud, mais il est aussi très sec. Il n'est tombé que 160 millimètres d'eau en neuf mois, c'est 60% de moins que d'habitude. "Une année comme cette année, je n'en ai jamais vu. Je pense que ça fait plus d'un an qu'il ne pleut plus comme il faut", explique Jean-Patrice Mege, fleuriste. De rares averses sont prévues pour ce dimanche. Les températures devraient se maintenir à plus de 22 degrés la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard