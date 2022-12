2023, tout ce qui va changer dans notre quotidien

Au réveil, gardez encore sous la main les chaussons, les pulls et les tasses de café chaud... tout pour ne pas prendre froid. Car en 2023, mieux vaut laisser au maximum les radiateurs éteints. L’année commence avec une mauvaise nouvelle, le prix du gaz va augmenter de 15%. Ce sera la même chose pour l’électricité, le 1er février. Qu’importe, profitons de cette nouvelle année pour vider les sacs-poubelles. À partir de lundi, les longues minutes de flottements sont terminées. En 2023, tous les emballages vont dans la poubelle de tri. De quoi gagner de précieuses minutes. Dès le 1er janvier, le trajet en bus va malheureusement coûter plus cher. Le prix de l’abonnement dans plusieurs grandes villes comme Grenoble ou Paris augmente de trois à neuf euros par mois. En revanche, si vous prenez la voiture, il est possible de gagner un peu d’argent. Une prime de 100 euros sera versée à ceux qui s’inscrivent sur une plateforme de covoiturage. Dans les rayons de certaines boutiques, les étiquettes vont un peu changer. Les pays d’origine des matières de fabrications d’un article y figureront. Ce sera une sorte de carte d’identité pour le produit. TF1 | Reportage C. Diwo, R. Reverdy, M. Laurent