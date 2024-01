2024 : ce qu’il faut vous souhaiter

Dès le réveil, 2024 commence avec le sourire. Premier café de l'année. Pour recharger les batteries, chacun sa technique, car comme dit ici, "ciao 2023, bonjour 2024". Pour certains, 2024 démarre tôt avec déjà, des objectifs. Ne pas perdre de temps, car cette année rime avec projets : changer de travail, ouvrir une boulangerie, passer le concours de prof de lettres... Un chiffre qui vous portera peut-être bonheur. Ce photographe, lui, capture les tout premiers souvenirs de l'année. Pour les plus courageux, les défis n'attendent pas, un grand saut dans une eau à quinze degrés avant une année bien chargée. "On avait envie de faire ça pour démarrer l'année, ensemble, et puis kiffer, profiter", confie une baigneuse. Top départ donc, il ne vous reste plus qu'à plonger en 2024. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit