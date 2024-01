2024 : premiers vœux des politiques

Peu importe la manière de débuter ses vœux, cette année, la tendance est au classique sur la forme. Avec d'abord un coup d’œil dans le rétroviseur sur l'année écoulée et ses problèmes. "L'année 2023 fut particulièrement éprouvante", dit Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Puis se projeter sur l'année qui vient, notamment ses grands événements. "Nous allons entre autres organiser le plus grand événement mondial, les Jeux olympiques et paralympiques à Paris", affirme Sylvain maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Des échéances sportives mais aussi électorales. Cela reste des vœux politiques tout de même. "Nous aurons besoin de la chaleur de cette humanité pour mener tous ces combats qui sont devant nous", dit Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Les combats devant eux, les Européennes, mais aussi, parfois, l’Élysée à plus long terme. D'où certains espèrent un jour prononcer leurs vœux aux Français. TF1 | Reportage M. Desmoulins, Q. Nguyen-Long