21 septembre... et non ce n'est pas l'automne !

Sur le marché de Brumath (Bas-Rhin), il est des signes qui peuvent tromper et laisser croire que le top départ du changement de saison a bien été donné. Alors quand on vous demande, c'est quand l'automne, voici vos réponses : "C'est le 22, non ?", "Mon épouse m'a dit qu'aujourd'hui c'est l'automne, alors j'ai regardé sur le calendrier et j'ai dit 23". Et en effet, en général, c'est le 20 ou 21. "Mais le 23 ça ne me dit rien. Ça ne m'a jamais dit le 23", confie un habitant Si l'automne tombe le 23 cette année, c'est parce que la terre tourne autour du soleil en 365 jours, cinq heures et 46 minutes. Tous les quatre ans, on doit donc réajuster en rajoutant un 29 février. Cela décale la date des équinoxes, reste la force de nos habitudes. "Au niveau astronomique, c'est l'équinoxe donc l'égalité entre la journée et la nuit", explique un habitant. Le thermomètre, lui, ne s'embarrasse guère du calendrier solaire ou du calendrier grégorien, l'automne c'est quand il fait froid. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, É. Schings