22 000 éclairs et impacts de foudre en une seule nuit !

La foudre s'est abattue sur la célèbre Dame de fer, comme un symbole de la puissance du phénomène qui a frappé le pays. À lui seul, le paratonnerre installé en haut de la tour Eiffel a retenu plusieurs dizaines d'impacts ce mercredi. La capitale n'est pas la seule ville frappée. Selon l'observatoire Keraunos, plus de 22 000 éclairs et impacts de foudres ont été observés mercredi soir, de la Bourgogne au nord du pays, entre 20 heures et 5 heures du matin. Dès le début de soirée, des photographes se sont tenues prêts face à d'impressionnantes supercellules orageuses. Voici les départements les plus touchés : l'Oise, frappée par 4 356 éclairs en une nuit, puis la Seine-et-Marne et l'Yonne. Jusqu'à trois semaines de pluies en quelques heures, de quoi inonder certaines habitations. En Bourgogne, des grêlons jusqu'à quatre centimètres de diamètre sont tombés sans discontinuer, toute la nuit. Par endroits, il faut remonter à un demi-siècle en arrière pour trouver des traces d'orage de grêle aussi violent.