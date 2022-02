22/02/2022 : une date-palindrome qui éveille les superstitions

Avouez-le, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Ce mardi, nous sommes le 22/02/2022, une date historique avec six chiffres similaires. Cela n'arrive que trois fois par siècle. La dernière, c'était le 11/11/2011. Souvenez-vous à l'époque, certains craignaient un événement hors du commun. Par précaution, les Égyptiens avaient même fermé leurs grandes pyramides. Quant à un libraire ésotérique, voilà ce qu'il prédisait pour les enfants nés ce jour-là : "ça peut faire une mère Thérésa, mais ça peut faire aussi un tueur en série. Ça peut être grand poète, mais ça peut être aussi le plus bel escroc financier". En clair, tout est son contraire. Précisons-le, il ne s'était rien passé le 11/11/2011, mais qu'en sera-t-il ce mardi ? En Isère (Auvergne-Rhône-Alpes), la station des Deux Alpes offrira 22 ans de forfait à tous les jumeaux qui naîtront ce soir entre 22 heures et 23 heures. Mais soyons francs, la station ne prend pas beaucoup de risque, car une seule paire de jumeaux naît chaque heure dans l'Hexagone. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher