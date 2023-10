22 morts aux Etats-Unis : la traque du tireur se poursuit

La fusillade vient d'avoir lieu à l'intérieur d'un bowling. Paniqués, certains fuient, d'autres sortent les mains en l'air devant les forces de l'ordre. Tout le quartier est bouclé. Sur une photo, diffusée par la police, le suspect, Robert Card, 40 ans. Il apparaît fusil semi-automatique à la main, prêt à tirer. Face à lui, ceux qui ont échappé au pire, décrivent de longues minutes de terreur. Mercredi soir, peu avant 19 heures, deux fusillades éclatent dans la ville de Lewiston, dans le Maine. D'abord dans une salle de bowling, puis dans un bar-restaurant, à six kilomètres de là. Dans tout le secteur, une immense chasse à l'homme est lancée pour retrouver le tireur présumé, toujours en fuite. Robert Card est un instructeur en maniement d'armes à feu, réserviste de l'armée américaine. Il souffre de troubles mentaux et a récemment été interné en hôpital psychiatrique. Pour l'instant, seule sa voiture a été retrouvée. Tant que l'homme n'a pas été arrêté, les habitants ont reçu pour consigne de rester confinés. Les hôpitaux sont débordés face à l'afflux de patients. Les autorités recensent plus d'une vingtaine de morts et une cinquantaine de blessés. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière aux États-Unis depuis 2019. TF1 | Reportage L. Merlier, T. Gippet