230 millions à gagner : la tentation du jackpot

Ce mardi matin, c'est fou comme il y a du monde ici. C'est que 230 millions d'euros ne laisse personne indifférent, surtout les joueurs qui ne jouent jamais habituellement. Mais oui, c'est très tentant. Stéphanie, la buraliste, est d'ailleurs débordée de travail. "On a clairement un effet grosse cagnotte. Jusqu'à ce soir à 19h, à la fermeture, il y a des gens qui vont passer en disant "je ne veux pas louper ma chance"", lance-t-elle. Jacques joue de temps en temps à l'EuroMillions. Mais aujourd'hui, c'est spécial. "Je le sens bien. C'est l'instinct qui me dit que je vais gagner. Et je vais être très déçu si je perds", dit-il. Et on verra bien ce soir évidemment avec le tirage. Du coup, Sébastien Hembert n'a pas résisté non plus : "Pour moi aussi, je vais donc jouer. Je ne joue jamais, je vais jouer. Et si je gagne, je partage avec tous les spectateurs du journal de 13H. Il ne va pas me rester grand-chose, mais ça me fait tellement plaisir. Allez, c'est parti !". TF1 | Reportage B. Agirbas, E. Tarantino