24 °C en octobre : l'été joue les prolongations

Au placard les pulls et bonnets. Ce lundi à Sète (Hérault), on profite encore de la plage comme en été: "Il doit faire à peu près 20 °C. C’est le temps idéal pour aller à la plage et pratiquer des activités sportives" ; "Un 3 octobre, on se sent libre ici. On est tranquille, on est cool, détendu". En centre-ville, les Sétois sont en terrasse. Le programme de ces derniers jours ressemble presque à celui des vacances. Chaque année, à cette période, on profite ici de l’été indien, avec un objectif : porter des vêtements légers le plus longtemps possible. "Même jusqu’au mois de décembre, il nous arrive de boire un apéritif sur la terrasse", confie un autre habitant. Ces rameuses sortent en mer 365 jours par an, qu’il pleuve ou qu’il neige. Ce matin, aucun doute, l’hiver est encore loin. "Il fait encore beau. Une petite balade en mer... On va aller se faire un peu d’exercice et profiter du beau temps encore", raconte l’une de ces chanceuses. Les températures vont encore augmenter cet après-midi. On attend jusqu’à 24 °C en bord de Méditerranée. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier