24 Heures du Mans : comment la ville se prépare

À 48 heures de la grande course, le circuit vrombit déjà. Les essais et les qualifications ont commencé et les passionnés d'automobile sont venus en profiter. "C'est juste l'adrénaline et l'excitation. On a juste envie de vibrer en regardant ça", lance l'un d'eux. Devant l'entrée des lieux, Sylviane et Laurent immortalisent leur grand retour. L'année dernière, la course était organisée à huis clos. Eux, ils viennent ici depuis 20 ans maintenant. "C'est vraiment une chose à voir au moins une fois dans sa vie", affirme l'un d'eux. Chaque année, des centaines de milliers de personnes viennent au Mans pour voir cette course légendaire. Mais cette année, la jauge est fixée à 50 000 entrées. Les pass sanitaires sont obligatoires et les étrangers sont peu nombreux. Alors les hôtels se remplissent peu à peu, mais avec peine. Et l'emblématique parade des voitures, organisée dans le centre-ville, est aussi annulée. Il est encore temps de réserver ses places pour les 24 Heures du Mans, car il en reste. Le coup d'envoi de la course sera donné samedi à seize heures.