24 heures en tracteur-tondeuse, une course folle

Ils prennent le départ comme aux 24 Heures du Mans. Les 104 tracteurs-tondeuses et leur équipage se lancent dans une course pour une journée entière. Très vite, la poussière recouvre le circuit. Un spectacle de bruits époustouflant. "C'est vraiment impressionnant", "l'ambiance est top", "dans 24 heures, ils vont être finis", s'émerveillent les spectateurs. Pour ces 24 heures d'endurance tondeuse, la motorisation des tracteurs est boostée. Les engins sont deux fois plus puissants que ceux que vous avez dans votre jardin. Chaque tracteur dispose de dix pilotes maximum. Ils se passent le relais dans des paddocks où les réparations sont incessantes. À la nuit tombée, il faut tenir le rythme. Certaines équipes sont contraintes de changer plusieurs fois leur moteur. Le lendemain, les conditions ont changé, la poussière a laissé place à la boue. La fatigue se lit sur certains visages, mais le sourire est toujours là. Sur les 104 tracteurs-tondeuses au départ, 89 ont fini la course. Le premier a fait plus de 600 kilomètres. Beaucoup se sont déjà donnés rendez-vous pour l'année prochaine. TF1 | Reportage G. Gruber, J. Pasquier