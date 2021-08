24 heures du Mans : le podium d’Alpine fait la fierté des Dieppois

Autant vous le dire tout de suite, nous n'avons trouvé que des Dieppois heureux ce lundi matin. Le constructeur automobile Alpine enchaîne les bons résultats et les habitants sont fiers. "Moi qui suis Dieppois, je suis très content des résultats d'Alpine parce que c'est le fleuron de la ville de Dieppe" ; "C'est bon pour l'emploi. Ça ne peut qu'améliorer les conditions de travail et d'emploi", ont-ils affirmé. Après une victoire en Formule 1 au début du mois d'août, la marque française a fini troisième des 24 heures du Mans ce week-end. Les commerçants sont ravis. "Les gens, ils sont contents en voyant l'Alpine faire de bons résultats", a expliqué un professionnel. Paolo est l'un des salariés de l'usine Alpine. Ce matin, le sujet de conversation entre collèges était trouvé. "On est tous contents. On est fier que notre usine soit représentée", a-t-il dit. De quoi donner le sourire à toute une ville en espérant de bons nouveaux résultats.